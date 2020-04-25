عاجل: محافظ بابل وقائد الشرطة يجتمعان اليوم لاعادة النظر بحظر التجوال الجزئي

2020/04/25 | 11:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع في محافظة بابل، اليوم السبت، بأن محافظ بابل حسن منديل، وقائد الشرطة على كوة الزغيبي سيجتمعان اليوم لاعادة النظر بقرار حظر التجول الجزئي.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "محافظ بابل حسن منديل، يجتمع اليوم مع قائد الشرطة علي كوة الزغيبي لاعادة النظر بقرار حظر التجول الجزئي".

وأضاف ان "الاجتماع دعا له المحافظ بسبب تسجيل المحافظة يوم امس الجمعة تسع اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

وبين المصدر ان "القرار الذي من المتوقع ان يصدر بعد الاجتماع هو اعادة حظر التجوال الكامل على المحافظة مع تشديد الاجراءات الامنية في تنفيذه".

يذكر ان محافظة بابل سجلت يوم امس الجمعة تسع اصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ اجمالي الاصابات 23 حالة مؤكدة.

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