2020/04/25 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، شفاء أربعة مصابين من فيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان إن " 4 مصابين بفيروس كورونا في محافظة النجف، تماثلوا للشفاء التام من الفيروس".وأضافت أنه "بعد اكتسابهم للشفاء، غادروا مستشفى الحكيم العام في المحافظة".وأعلنت دائرة صحة المحافظة بوقت سابق من اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تعلن شفاء اربع اصابات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تعلن شفاء اربع اصابات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).