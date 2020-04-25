حقوق الانسان: السجون العراقية لاتستوعب اعداد المحكومين والموقوفين

2020/04/25 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم السبت ،عن أعداد السجناء والموقوفين بشكل رسمي في البلاد، مؤكدة أن السجون العراقية مصصمة لاحتواء 10 آلاف شخص فقط.وقال عضو المفوضية زيدان خلف في تصريح ،إن "هناك اكتظاظا كبيرا حاصلا في السجون، بعد أن تراوحت أعداد السجناء مابين 33 إلى 35 ألفا حسب قوائم الخروج والايداع"، مبينا أن "الاعداد مقاربة لـ 35 ألفا في مواقف وزارة الداخلية وغيرها".وأضاف، أن "البنى التحتية للسجون مصممة لوجود 10 آلاف تقريباً،مما حدا بوزارة العدل أن تأخذ على عاتقها أن تؤهل بعض السجون الموجودة في بغداد والمحافظات"،مشيرا إلى أن "الشهر الماضي شهد افتتاح سجن بغداد المركزي بعد إغلاقه أثناء انسحاب القوات الأميركية منه، ومن ثم أعيد تأهيله".وتابع بأن "الوزارة تعمل على تأهيل سجني الحلة والناصرية المركزي"،واصفاً العمل بهما بأنه "ليس بالمستوى المطلوب بسبب قلة الإمكانات المالية"،لافتا إلى أن "عمليات التأهيل ستشمل جميع المرافق العامة للسجون".

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