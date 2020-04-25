خاميس يسيل لعاب فريق بيكهام

2020/04/25 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت تقارير إسبانية، أن فريق إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام، يرغب في التعاقد مع نجم ريال مدريد، الكولومبي خاميس رودريغيز، بالميركاتو الصيفي المقبل.وأوضحت صحيفة ماركا: “اللعب في الدوري الأمريكي بات أبرز الوجهات بالنسبة لخاميس، حيث يبرز إنتر ميامي كمرشح للتعاقد مع الدولي الكولومبي”.وأضافت ان “إدارة ريال مدريد ترى بيع خاميس أمراً جيداً […]

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