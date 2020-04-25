تقرير: ارتفاع نسبة مبيعات الألعاب خلال الربع الأول من 2020

2020/04/25 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف تقرير حديث من NPD عن ارتفاع نسبة مبيعات الألعاب خلال شهر مارس، وذلك نتيجة للحظر الذي تم فرضه مع انتشار فيروس كورونا، كما أشار التقرير إلى إنفاق المستخدمين في سوق الولايات المتحدة بشكل خاص المزيد من الأموال على الألعاب.وبحسب موقع gamespot الأمريكى، فقد كان شهر مارس من عام 2020 الأفضل في مبيعات […]

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