جواب المرجع السيستاني على استفتاءات بشأن الصوم وعدم قدرة بعض الأشخاص وأصحاب المهن الشاقة

2020/04/25 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أجاب مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، اليوم السبت، على مجموعة استفتاءات حول الصوم وأصحاب المهن الشاقة.نص الاستفتاءات كما وردت: طبيب يعمل في المستشفى يصوم شهر رمضان وبعد الافطار يشعر بالتعب وفقدان التركيز مما يؤثر سلباً على عمله فهل يرخص له الافطار؟ الجواب: مَن يمنعه (الصوم) من ممارسة عمله […]

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