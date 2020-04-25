أكبر جدارية في مطار بغداد الدولي بصورة الشهيد المهندس

2020/04/25 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد مصدر مطلع انه تم نصب اكبر جدارية في مطار بغداد الدولي وقد تزينت بصورة الشهيد القائد ابو مهدي المهندس.وقد تم اطلاق ” لن يسقط العلم” على الجدارية التي تم افتتاحها بالقرب من مطار بغداد الدولي وهو مايشير الى ان الشهيد ابو مهدي المهندس بمثابة علم العراق لن يسقط بمحاولات الاغتيال الغادرة […]

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