بيان من صحة النجف بعد شفاء اربع حالات من كورونا

2020/04/25 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت دائرة صحة النجف، السبت، بيانا بعد شفاء اربعة مصابين من كورونا.وقال مدير الدائرة عبد الله الغزالي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “اربعة من مرضى كوفيد 19 الذين يتلقون العلاج في مستشفياتها تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى قبل قليل”.واضاف انه “بخروج هؤلاء المرضى يصبح مجموع من اكتسبوا الشفاء 259 مريضا من […]

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