بالصورة.. تدريسي في جامعة ديالى يصنع قناع طبي قابل للاستخدام اكثر من مرة

2020/04/25 | 11:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت جامعة ديالى، السبت، عن نجاح تدريسي بصناعة قناع طبي قابل للاستخدام اكثر من مرة.وقال مدير اعلام جامعة ديالى علي العلكاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التدريسي في كلية الهندسة بجامعة ديالى علي محمد صالح محمد كاظم نجح من تصنيع قناع طبي Face Mask للوقاية من فايروس كورونا في ظل عدم توفر لقاح […]

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