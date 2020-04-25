محافظة عراقية تسجل 10 اصابات بكورونا في اقل من 24 ساعة

2020/04/25 | 11:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة بابل، يوم السبت، عن تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "محافظة بابل سجلت اليوم السبت، أربعة إصابات جديدة بفيروس كورونا".

وكانت خلية الأزمة في بابل أعلنت في وقت متأخر أمس الجمعة عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في قرية الشجيرية الخاضعة للحجر التام شمالي المحافظة.

وقال رئيس خلية الازمة محافظ بابل حسن منديل أمس الجمعة، انه سيعاد النظر لقرار رفع الحظر بسبب ظهور اصابات جديدة في محافظة بابل داعيا اعضاء خلية الازمة لعقد اجتماع طارئ لتقييم الوضع الوبائي واتخاذ قرارات جديدة من اجل المصلحة العامة.

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