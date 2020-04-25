مانشستر يونايتد يعلن موقفه من استئناف البريميرليج

2020/04/25 | 11:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، إد وودوارد، موقفه من استكمال الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وتوقفت منافسات البطولة منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في المملكة المتحدة، ولا يوجد موعد محدد حتى الآن لعودة مباريات البطولة مرة أخرى، ولكن هناك تكهنات حول إمكانية استئناف المسابقة في شهر حزيران المقبل

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