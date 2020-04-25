المانيا تسجل اكثر من 2000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/25 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت السلطات الصحية الألمانية خلال الساعات الـ24 الماضية، 2055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ما يمثل تراجعا لليوم الثاني على التوالي في وتيرة الوباء.وأكد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، وهو مؤسسة فدرالية ألمانية مختصة بمتابعة تفشي كورونا، اليوم السبت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد أصبح 152438 حالة.وارتفعت حصيلة […]

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