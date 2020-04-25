الحشد يوزع 200 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة شرقي بغداد

2020/04/25 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادعفرت معاونية الدعم اللوجستي التابعة لهيئة الحشد الشعبي، السبت، منطقة شرقي بغداد، فيما وزعت 200 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة ضمن حملة وعي.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “كوادر معاونية الدعم اللوجستي في الحشد الشعبي وبالتعاون مع منظمة “دعم بلا حدود” تواصل جهودها ضمن حملة وعي وتقوم بتعفير […]

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