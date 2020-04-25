2020/04/25 | 12:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون في المنطقة الوسطى، غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئياً"، مشيراً الى ان "درجات الحرارة في بغداد ستكون بمعدل 36 مْ".وأضاف، ان "طقس الاثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئيا الى غائم والحرارة ترتفع بضع درجات، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم".وأشار البيان الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئيا مع تساقط امطار خفيفة".وتابع ان "الطقس ليوم الاربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس غائم جزئياً وأمطار خفيفة في الأيام الأربعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس غائم جزئياً وأمطار خفيفة في الأيام الأربعة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).