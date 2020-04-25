تيليجرام يصل إلى 400 مليون مشترك نشط شهرياً

2020/04/25 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خدمة التراسل والدردشة تيليجرام أنها تعمل على تطوير ميزة المكالمات المرئية الجماعية وستطلقها في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد ازدياد المنافسة على التواصل المرئي الجماعي وتوفير الكثير من الحلول من الشركات الكبرى والمتخصصة، كما أعلنت الشركة أنها وصلت إلى 400 مليون مشترك نشط شهرياً، ما يعني أنها ضاعفت عدد مستخدميها خلال عامين.وبحسب […]

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