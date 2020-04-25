الهجرة توزع حصص إغاثية للنازحين السوريين

2020/04/25 | 12:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن توزيع مساعدات صحية وغذائية على النازحين السوريين القاطنين في مخيمات محافظة دهوك .وقالت مدير قسم محافظات اقليم كوردستان في الوزارة عليا حسين البزاز ان ” الوزارة ومن منطلق مسؤليتها الانسانية والخدمية باشرت في اليومين الماضيين بتوزيع (8536) حصة من المساعدات الانسانية على النازحين السوريين بمخيمات (دوميز الأول والثاني وكويلان […]

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