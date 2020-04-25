كيفية معالجة الخلل في إعلام مؤسسات الدولة

2020/04/25 | 12:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان فرج الساعدي تعرضت دولة مابعد عام 2003 إلى هزات عنيفة طيلة الفترة الماضية ولكنها استطاعت بشكل أو أخر الصمود والخروج من عنق الزجاجة أو تم إخراجها بمساعدة جهات أخرى .تمثلت هذه الهزات في وجود 175 الف جندي أمريكي ومن دول أخرى في قوات التحالف الدولي الذي أسقط نظام البعث في نيسان 2003 وما […]

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