الملاريا تهاجم أفريقيا والعالم مشغول بكورونا

2020/04/25 | 12:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يبدو أن أحد أهم الدروس التي تعلمتها منظمة الصحة العالمية خلال تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا يتمثل في عبارة مختصرة ولكنها مثيرة للقلق: “أمراض أخرى يمكن نسيانها وتكون أكثر فتكا”.وتحذر منظمة الصحة العالمية الآن من أن المعركة ضد الملاريا في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، حيث يقتل المرض بالفعل مئات الآلاف من الأشخاص […]

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