نائبة : قائمة وزراء الكاظمي “جس نبض” وقابلة للتغيير

2020/04/25 | 12:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعتبرت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , السبت , ان القائمة بأسماء وزراء الكابينة الجديدة المرسلة لمجلس النواب جس نبض وقابلة للتغيير, مرجحة عقد جلسة التصويت منتصف الأسبوع الجاري.

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