صفاء راشد: لم اتناول المنشطات وقدمت اعتراضاً لدى الاتحاد الدولي

2020/04/25 | 12:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الرباع العراقي، صفاء راشد، انه لم يتناول المنشطات اطلاقاً خلال الفترة الماضية.وقال راشد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “هناك بعض الملابسات التي حصلت بخصوص حالة الفحص الاخيرة التي ظهرت لدي، حيث بينت انني تناولت مادة منبهة وليست مادة منشطة”.وأضاف “استخدم مجموعة المكملات منذ فترة طويلة ولا يعلم الاتحاد والمدرب باستخدامي للمواد […]

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