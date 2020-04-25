متى ينتفض السنة العراقيون ؟؟

2020/04/25 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم الزبيدي إن المشكلة العراقية تتركز في سؤال واحد مهم، هو هل إن الذين تمكنوا من انتزاع تمثيلالطائفة الشيعية في دولة المحاصصة واحتكاره يمثلون المواطن الشيعي بجدارة وإخلاص؟. الانتفاضة التشرينية الكاشحة الكاسحة ترد على ذلك.ثم، هل اختارت الطائفة السنية، بحرية وشفافية، أؤلئك السياسيين السنة الذين سطوا على حصتها...أكمل القراءة ←

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