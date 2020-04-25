2020/04/25 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رياض هاني بهار الثقافة الحديثة التي قوّضت كل الخرافات التي تؤمن بها الأنظمة الشمولية عن مفاهيم الاستخبارات ، كان يمثل علم الاستخبارات لدى الكثيرين خطا أحمر لا ينبغي الاقتراب منه...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات الجنائية العراقية متاهات وغياب المسارات) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات الجنائية العراقية متاهات وغياب المسارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).