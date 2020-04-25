خبير: أمر ارتباط ألوية الحشد برئيس الوزراء قانوني ومن يخالفه يحال للمحكمة العسكرية

2020/04/25 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم السبت، أن ما أصدره القائد العام للقوات المسلحة بشأن ارتباط ألوية من الحشد به مباشرة يوافق قانون الحشد الشعبي، ويوافق المادة 78 من الدستور.وقال حرب في بيان تلقته “يس عراق”، إن “البيانات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة حول ارتباط بعض الوية الحشد الشعبي، وصدور […]

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