تسجيل 60 إصابة جديدة بكورونا بين طاقم سفينة إيطالية راسية في اليابان

2020/04/25 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، تسجيل نحو 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في اليابان.وبعد استكمال إجراء فحوص لجميع أفراد الطاقم، أدى العدد الجديد الذي أعلنته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة على السفينة «كوستا أتلانتيكا» إلى حوالى 150، أي نحو ربع عدد أفراد […]

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