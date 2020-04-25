صرخة الشرف الأخيرة

2020/04/25 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي قبل البدء بتوجه صرخة الشرف وصرخة الوطن والشعب المغلوب على أمره , إلى قادة شيعة السلطة ..أتوّجه إلى الله تعالى أن يحفظ العراق والعراقيين في هذا الشهر...أكمل القراءة ←

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