رفع حالة التأهب في منطقة بقضاء بلد بعد ظهور إصابة بكورونا لقادمٍ من روسيا

2020/04/25 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

رفع محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، السبت، حالة التأهب في منطقة بقضاء بلد، بعد ظهور إصابة بفي...





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