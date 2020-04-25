تسيير رحلة استثنائية إلى دبي لإجلاء عراقيين عالقين هناك

2020/04/25 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة النقل، السبت (25 نيسان 2020)، تسيير رحلة استثنائية إلى دبي لإجلاء عراقيين عالقين في دولة الامارات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " تم انطلاق الرحلة الجوية المجدولة لهذا اليوم والمرقمة IA123 ،من مطار بغداد الدولي متوجهة الى دبي ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بأعادة العراقيين العالقين في دولة الامارات".





وكانت وزارة الخارجية، أعلنت، امس الاول، تسيير رحلة استثنائية من المملكة المتحدة إلى العاصمة بغداد تحمل 156 عراقياً من العالقين هناك.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "سفارة جمهوريّة العراق لدى المملكة المتحدة، تُسيِّر رحلة استثنائيّة إلى بغداد".

واشارت الى ان على متن الرحلة "(156) مُسافِراً؛ لإعادة العراقـيين العالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل التي اتخذتها العديد من دول العالم في مواجهة تفشي فايروس كورونا المستجِد".

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وقال مدير إعلام الجامعة، علي العلكاوي في حديث ل

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