2020/04/25 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة: الدرجات الوظيفية مهيأة وننتظر إقرار الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 13:05.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الدرجات الوظيفية مهيأة وننتظر إقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الدرجات الوظيفية مهيأة وننتظر إقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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