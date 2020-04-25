اللواء 22 بالحشد يوزع سلات غذائية لعوائل الشهداء بالتزامن مع حلول رمضان

2020/04/25 | 13:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع اللواء 22 بالحشد الشعبي، السبت، غذائية لعوائل الشهداء بالتزامن مع حلول رمضان.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه، تم توزيع سلة غذائية لعوائل شهداء وجرحى الفوج السادس في اللواء 22 وبعض العوائل المتعففة .وأضاف ان ، السلة تتكون من 11 مادة من المواد الاساسية التي تحتاجها العائلة مع فرض حظر

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