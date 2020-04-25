الولايات المتحدة تتوقع تراجع اقتصادها في الفصل الثاني من العام الجاري

2020/04/25 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوقع الولايات المتحدة تراجع اقتصادها في الفصل الثاني من العام الجاري مع انخفاض إجمالي ناتجها الداخلي حوالى 12% وارتفاع نسبة البطالة إلى 14% تحت تأثير انتشار وباء كوفيد-19.وقد يؤدي تعطل النشاط إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي ـ1,9% في الفصل الأول بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق تقديرات نشرها الجمعة “مكتب الميزانية في الكونغرس”.أما في الفصل […]

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