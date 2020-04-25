القوات الأمنية تعتقل 5 مطلوبين في الانبار

2020/04/25 | 13:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، السبت، باعتقال 5 من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بممارسة امنية تركزت على مناطق مختلفة من مدن المحافظة .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية شرعت بممارسة امنية شملت معظم مدن ونواحي الانبار، تمكنت من خلالها من اعتقال 5 من ابرز المطلوبين للقوات الامنية واضاف المصدر الذي فضل […]

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