خلية الأزمة: اكتشاف أنواع جديدة من كورونا يحتاج الى مراكز متطورة

2020/04/25 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الأزمة ان اكتشاف أنواع جديدة من كورونا يحتاج الى مراكز متطورة مشيرة الى عدم وجود ما يسمى بفيروس كورونا الأوروبي في العراق.

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