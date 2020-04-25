الصحة تبين مصير الدرجات الوظيفية للاختصاصات العلمية

2020/04/25 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الصحة والبيئة، السبت، أن الدرجات الوظيفية للاختصاصات العلمية (الطبية والصحية والتمريضية) مهيأة وننتظر إقرار الموازنة العامة.وقال وكيل الوزارة هاني العقابي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزارة الصحة أطلقت الأسبوع الماضي الاستمارة الالكترونية الخاصة بتعيين خريجي العام الماضي من الاختصاصات الطبية والصحية والتمريضية”، لافتاً الى أن”التعيين […]

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