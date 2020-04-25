تسيير رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في دبي

2020/04/25 | 13:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الغد برس:

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، تسيير رحلة استثنائية من بغداد الى دبي لإعادة العراقيين العالقين هناك.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه "انطلقت الرحلة الجوية المجدولة لهذا اليوم والمرقمة IA123 من مطار بغداد الدولي متوجهة الى دبي ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في دولة الامارات".

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