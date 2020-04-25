وفيات كورونا في بريطانيا تقترب من عتبة 20 ألف

2020/04/25 | 13:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن البلاد تقترب من عتبة العشرين ألف وفاة بمرض كورونا.

وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة يوم أمس الجمعة بواقع 684 وفاة في غضون 24 ساعة لتصل في الإجمال إلى 19 ألفاً و506.

وتجاوز عتبة العشرين ألفا سيكون مزعجا بالنسبة للحكومة التي قال كبير مستشاريها العلميين باتريك فالانس في 17 اذار الماضي، إن إبقاء عدد الوفيات عند أقل من هذا الرقم سيكون "نتيجة جيدة فيما يتعلق بما نتمنى تحقيقه".

ويوجد في بريطانيا خامس أعلى عدد رسمي لوفيات الفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

ومن المرجح أن يزيد العدد الإجمالي للوفيات بالآلاف بمجرد إضافة حصيلة تتضمن الوفيات في دور رعاية المسنين.

وواجهت الحكومة البريطانية انتقادات لاذعة لقدرتها المحدودة على إجراء فحوص ولعدم تزويد العاملين في مجال الصحة بما يكفي من لوازم الوقاية الشخصية لحمايتهم عند مجابهة المرض، كما أن السلطات كانت أبطأ في فرض العزل العام مقارنة بنظرائها في أوروبا.

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