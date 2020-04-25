الدفاع التركية تعلن قتل 32 مسلحا في العراق وسوريا

2020/04/25 | 13:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن مقتل 20 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا)، حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" في شمال سوريا.

وبحسب وكالة "الأناضول"، قالت الوزارة في بيان، اليوم، إن "قوات المهام الخاصة التركية أحبطت محاولة تسلل لعناصر (بي كا كا/ ي ب ك)، كانت تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة عملية نبع السلام".

كما أعلن الجيش التركي أيضا قتل 12 إرهابيا من "بي كا كا" في عملية تركية شمالي العراق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أطلق، يوم 9 تشرين الأول، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم داعش، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وتوقفت عملية "نبع السلام" التركية، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا.

وأبرز ما تم الاتفاق عليه، انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية داخل الأراضي السورية، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.

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