وزارة الصحة: الدرجات الوظيفية مهيأة وننتظر إقرار الموازنة

2020/04/25 | 13:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة أن الدرجات الوظيفية للاختصاصات العلمية (الطبية والصحية والتمريضية) مهيأة وننتظر إقرار الموازنة العامة.وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة الدكتور هاني العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن”وزارة الصحة أطلقت الأسبوع الماضي الاستمارة الالكترونية الخاصة بتعيين خريجي العام الماضي من الاختصاصات الطبية والصحية والتمريضية”، لافتاً الى أن”التعيين مشروط

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