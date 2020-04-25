الاتحاد للطيران تمدد تعليق رحلات الركاب حتى 15 ايار

2020/04/25 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي في بيان السبت إنها ستمدد تعليق رحلات الركاب حتى 15 مايو أيار.

وكانت الشركة قد قالت إنها ستستأنف رحلات الركاب جزئيا اعتبارا من أول مايو أيار.

وتشغل الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية الإماراتية الأخرى، رحلات لخارج البلاد فقط حاليا لتقل الأجانب الراغبين في العودة لبلادهم بينما حظرت الإمارات دخول الأجانب إليها في ظل تفش عالمي لفيروس كورونا المستجد.

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