2020/04/25 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقبت شركة ريكيت بينكيزر ” Reckitt Benckiser ” التي تصنع معقمات ومنتجات عالمية مثل ديتول وليسول، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طالبة عدم شرب منتجاتها.تعقيب الشركة جاء بعد إشارة دونالد ترامب إلى احتمالية نجاح حقن مصابي فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19″، بمعقمات لمواجهة الوباء.وأصدرت الشركة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصانع ديتول ردا على ترامب بشأن علاج كورونا: أرجوكم لا تشربوا معقماتنا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصانع ديتول ردا على ترامب بشأن علاج كورونا: أرجوكم لا تشربوا معقماتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).