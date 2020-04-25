طهران: مستعدون لمهاجمة 400 موقعٍ امريكي

2020/04/25 | 14:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد الذراع الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زادة، اليوم الاثنين، أن “قواته مستعدة لمهاجمة “مئات الأهداف الأميركية” إذا تصاعد التوتر إلى صراع أوسع نطاقاً”.وقال زادة خلال لقاء صحفي عقب إطلاق الحرس الثوري قمرا صناعيا عسكريا، إن قوات الحرس الثوري “كانت مستعدة لهجوم أوسع إذا ردت الولايات المتحدة على قصف عين الأسد”.

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