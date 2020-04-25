البصرة تعلن تسجيل 5 براءات اختراع لمواجهة كورونا

2020/04/25 | 14:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة البصرة، اليوم السبت، عن تسجيل خمس براءات اختراع من ابتكار الفريق البحثي العلمي في الجامعة لمواجهة فيروس كورونا.وقال رئيس الجامعة سعد شاهين في بيان تلقته وكالة صدى، ان “الجامعة سجلت خمس براءات اختراع قدمتها الجامعة خلال الازمة واهمها عزل فيروس كورونا من سعال الأشخاص المصابين بدلا من اخذ المسحة من الشخص المصاب

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