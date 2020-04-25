مصدر امني لـ”العهد نيوز”: اعتقال 5 من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بعملية دهم وتفتيش في الانبار

2020/04/25 | 14:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية بمحافظة الانبار اليوم السبت، من اعتقال 5 من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من مدن الانبار.وقال مصدر امني في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من مدن الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد من المطلوبين للقوات الامنية […]

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