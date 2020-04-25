نصيف: قائمة وزراء الكاظمي ستتغير ولن يبقى منها سوى 3 أسماء

2020/04/25 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, السبت , ان اعلان أسماء مرشحي الحقائب الوزراية الجديدة اثار جدلا واسعا, مبينة ان القائمة ستتغير ولن يبقى منها الا اسمين او ثلاثة أسماء فقط.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المبدأ الأساسي في تشكيل حكومة الكاظمي استند على المشاركة في الاختيار الا […]

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