وفاة طفلة أميركية عمرها 5 أشهر بفيروس كورونا

2020/04/25 | 14:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت طفلة أميركية تبلغ من العمر 5 أشهر نتيجة لإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، مما يجعلها واحدة من أصغر ضحايا الفيروس المعروفين.وأمضت الطفلة جاي ناتالي شهراً في المستشفى لتلقي العلاج من الفيروس قبل وفاتها، يوم (الاثنين) الماضي.وهي ابنة جيريل لا سانتا أحد رجال الإطفاء في نيويورك، وليندسي لا سانتا الموظفة في مجلس التعليم، حسب

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