2020/04/25 | 14:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق يوم السبت عن تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 12 اصابة جديدة بكورونا في البصرة وتعافي 11 حالة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 12 اصابة جديدة بكورونا في البصرة وتعافي 11 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).