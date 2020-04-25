2020/04/25 | 14:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افصحت دائرة صحة محافظة ديالى، يوم السبت، عن نتائج الفحوصات التي اجرتها لكوادر "الصد الصحي" التي شاركت بحملات مواجهة كورونا في المحافظة على مدار الفترات الماضية.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس خضير لـشفق نيوز، إن "دائرته انجزت عمليات فحص اكثر من 200 من كوادرها الطبية التي شاركت في مواجهة كورونا وفحص المصابين والمشتبه بهم"، مؤكدا "خلو نتائج الفحوصات المختبرية المرسلة الى بغداد من أي اصابات بالمرض.

واضاف" كوادر ديالى الطبية نجحت في احتواء تفشي الوباء من خلال الحملات والخطط الوقائية بالاشتراك مع الدوائر والجهات المختصة مشيرا الى استمرار الخطط والاجراءات المعتمد من قبل دائرة الصحة وخلية الازمة لتجنب أي انتكاسات او اصابات جديدة".

وكشف خضير عن" اطلاق برنامج الفرق الجوالة للقيام بخطوات استباقية من خلال اجراء فحوصات تتراوح من 100-150 تحليل لفيروس كورونا يوميا في مناطق متفرقة من المحافظة في اطار السعي للتاكد من سلامة المواطنيين”.

و سجلت محافظة ديالى 18 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الاسابيع الماضية, 15 منها تماثلت للشفاء فيما توفيت ثلاث حالات، ولم تشهد تسجيل أي اصابة منذ 18 يوما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تجري فحوصات كورونا لـ200 من كوادرها الطبية وتكشف النتائج) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تجري فحوصات كورونا لـ200 من كوادرها الطبية وتكشف النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).