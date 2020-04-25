العراق يعلن اقبالا اقليميا وعربيا على شراء منتجاته الزراعية والحيوانية

2020/04/25 | 14:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، السبت، زيادة معدل الطلب الإقليمي والعربي لشراء المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية.وقال الشمري في بيان صحفي ان العراق وبعد ان حقق الاكتفاء باغلب المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية باتت عملية التصدير شيء متاح في ظل الرغبة الوطنية لزيادة الإيرادات.واضاف ان البطاقة التموينية ستشهد وخلال الفترة المقبلة اكتفاءا وطنيا كاملا بالمواد المجهزة للمواطنين اضافة لزيادة موادها لتتناسب وأوضاع المرحلة الحالية.واوضح الشمري ان ما موجود في الأسواق المحلية من محاصيل ومنتجات مستوردة جزء من اتفاقيات مشتركة لفترات معينة وتعزيزا للعلاقات مع الدول المختلفة.وطمان الفلاحين والمزارعين وأصحاب الحقول والمفاقس على انتاجهم والذي سيجد سوقه محليا وإقليميا وعربيا خاصة وأن المحاصيل والمنتجات العراقية لها سوقها الخارجي مهما تأخر تصديرها لظروف معروفة.

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