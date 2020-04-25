مصدر سياسي : تعديلات الكاظمي على كابينته الوزارية يمهد لكسب رهان تمريرها في البرلمان

2020/04/25 | 14:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن وجود تعديلات على حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، تمھد لتسوية مع الكتل السياسية، فيما أشار إلى ان فرص تمرير الكابينة في البرلمان "جيدة جدا".وذكر المصدر في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن "القائمة الأخيرة التي ظھرت في وسائل الإعلام ھي القائمة التي اختارھا المكلف بتشكيل الحكومة، مصطفى الكاظمي، بلا شك والتي عرضھا على الكتل السياسية مع مناورة بدت ذكية منه تمثلت في إبقاء بعض الوزارات منھا الداخلية والدفاع بلا مرشحين حتى يمكن التفاوض عليھا بمعزل عن الأسماء التي اقترحھا وھي الأخرى قابلة للتفاوض".وأضاف أن "الكاظمي، عزل الحقائب الكردية عن باقي القائمة، ونجح بذلك مع الكرد حتى الآن بحيث إن كل ما يصدر من إشارات عنھم إيجابية حياله كما أنه تمكن من نزع فتيل التوتر مع السنة وبالذات تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن الحقائب والمرشحين بحيث عادت المياه إلى مجاريھا تقريبا".وأوضح المصدر السياسي أن "تفاھمات الكاظمي مع القوى الشيعية لم تصل إلى طريق مسدود لكن شابتھا اعتراضات سواء حول البرنامج الحكومي أو الأسماء المقترحة أو مسائل أخرى تتعلق بالموقف من الكاظمي نفسه".وبحسب مصادر فان كابينة الكاظمي خضعت لتعديلات مھدت لتسوية سياسية مع الكتل بعد سلسلة من الخلافات والاعتراضات، وذلك بعدما تم تداول أسماء الكابينة في غضون اليومين الماضيين، كما بدأت عملية فتح الملفات لمن لا يراد استيزارھم، مشيرة إلى ان "النبش في الملفات شمل المرشح للخارجية الباحث الأكاديمي حارث حسن الذي قيل إنه كان متھما بملف فساد في أثناء عمله في وقت سابق بمفوضية الانتخابات وھو ما تم نفيه لكنه لم يشفع له.فبينما قيل إنه اعتذر فقد تم سحب ترشيحه وطرح اسم عبد الكريم ھاشم أحد وكلاء الوزارة بدلا منه".وكان النائب عن كتلة "إرادة" حسين عرب، نصح رئيس الوزراء المكلف، بعرض كابينته في أسرع وقت على البرلمان لكي يضمن مرورھا، مؤكدا ان "التغييرات التي أجراھا مصطفى الكاظمي على كابينته الوزارية خلال اليومين الماضيين بعد اطلاع الكتل السياسية على الأسماء المقترحة منه تبدو أنھا ترضي أطرافا من جھة وتزعج أطرافا من جھة أخرى".وتابع قائلا إنه "مع ذلك فإن الكابينة سوف تمضي داخل البرلمان ما دامت بالمجمل ترضي السنة والكرد وقسما من الشيعة،وھذا أمر مناسب".من جانبه أشار محلل سياسي إلى ان "التعديلات التي أجريت من الكاظمي كانت تعديلات تتوافق مع مسارين، الأول ھو ما وضعه الكاظمي من محددات لشخصية الوزير ومھارته القيادية، والمسار الثاني ھو مطالب القوى السياسية وتوافقھا مع الأسماء التي طرحت أو يمكن أن تطرح".وبين أن "حكومة الكاظمي باتت تملك أوراق القبول بنسبة جيدة جدا أكثر من أوراق الرفض وھذا جاء نتيجة إدراك القيادة السياسية الشيعية لضرورة دعم المكلف وھو ما حصل في جلسة التكليف وكذلك إدراك القوى الكردية والعرب السنة لأھمية وجود حكومة في ظل تحديات الاقتصاد والأمن وتفشي فيروس كورونا"

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