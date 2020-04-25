صحيفة: استمرار عملية تناوب القوات الأميركية في العراق

2020/04/25 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة ارمي تايمز الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ، السبت، عن استمرار عمليات التناوب المقررة لقوات الجيش الأمريكي إلى أفغانستان والعراق وأوروبا على الرغم من انتشار وباء فايروس كورونا .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “سبعة فرق من الجيش الامريكي قد تم تحديدها لدروات التناوب في صيف عام 2020 […]

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