2020/04/25 | 14:38 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة المثنى تؤكد على تحديد عدد المراجعين في العيادات الطبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 14:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة المثنى تؤكد على تحديد عدد المراجعين في العيادات الطبية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة المثنى تؤكد على تحديد عدد المراجعين في العيادات الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).